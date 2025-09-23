뉴욕 동포 만난 李대통령 "대한민국 국민임을 당당하게 만들겠다"

李대통령, 유엔 총회 참석 차 뉴욕 방문

"재외국민투표 제도, 확실하게 개선" 재차 강조

유엔(UN) 총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 동포간담회를 열고 "대한민국 영토 내가 아니라 전 세계에 발 딛고 사는 재외 국민들이 대한민국 국민임을 자랑스럽게, 대한민국 국민임을 당당하게 말할 수 있는 그런 대한민국을 꼭 만들도록 하겠다"고 말했다.

"외국에 나가면 애국자 된다는 말이 있다. 실제 그런 것 같다"면서 운을 뗀 이 대통령은 이날 뉴욕 지그펠트 볼룸에서 진행한 동포간담회에서 "원래 조국이 해외에 나가 있는 우리 국민들을 걱정해야 하는데 재외 국민들이 본국 대한민국을 걱정하는 일이 꽤 오랫동안 있었던 것 같다. 이제는 대한민국이 여러분들을 생각하고 여러분들을 걱정하겠다"면서 이같이 밝혔다.

그러면서 이 대통령은 "대한민국의 K컬처, K팝, K드라마, K푸드 그리고 K뷰티 나아가 K민주주의까지 대한민국은 세계가 이미 바라보는 모범이 돼 가고 있다"면서 "이제 다시 정상으로 돌아와서 다시 도약할 때가 됐다"고 했다. 이 대통령의 발언 과정에서 동포들은 여러 차례 박수로 화답하기도 했다.

이 대통령은 재외국민투표 제도도 확실하게 개선하겠다고 재차 강조했다. 이 대통령은 캐나다, 일본 등 순방길에서도 동포 간담회를 열고 재외국민투표 제도를 개선하겠다고 밝힌 바 있다. 이 대통령은 "제가 (해외를) 다니면서 메시지로 많이 듣는 얘기 중에 투표하기가 왜 이리 어렵냐고 말씀을 많이 한다"면서 "1박 2일 동안 투표했다는 분부터 비행기 값 수백달러 내고 몇 시간 비행기 타서 투표했다는 분들까지, 아니면 투표를 할 수 없어 포기했다는 분들까지, 대한민국 주인으로서 권한을 행사하지 못해 아쉬워하는 분들이 참 많았다"고 말했다.

이 대통령은 "우리가 말로는 국민이 나라의 주인이라고 하는데 실제로 주인이 주인 노릇 해보려니까 기회를 안 주는 것은 정말로 문제 아니겠냐"면서 "대한민국 국력이 이렇게 신장했는데 재외국민들을 포함해서 전 세계 어디에 있든 대한민국 주인으로서의 권력을 제대로 행사할 수 있도록 투표제도 개선도 확실히 해내도록 하겠다"고 했다.

앞서 이명석 뉴욕한인회장은 환영사에서 조지아주 현대차-LG에너지솔루션 배터리 공장 건설 현장에서 발생한 한국인 근로자 300여 명이 구금된 사태를 언급하며 "(구금자들이) 며칠 만에 돌아올 수 있었다"며 "대통령의 즉각적인 결단 때문이었다"고 말했다. 그러면서 그는 "730만명 해외 동포들 한 명 한 명에게도 똑같은 애정과 관심을 가져주시길 바란다"고 덧붙였다.

이어 이 회장은 "50만명 뉴욕 동포 사회는 아시아계 중 인구와 경제력 면에서 중국과 인도에 이어 세 번째인데 저희가 1등을 하는 분야가 있다. 바로 문화"라며 "K팝, K푸드, K드라마 열풍에 이어 최근 영화 케이팝 데몬 헌터스에서 보듯 K무비 K문화가 전 세계를 휩쓸고 있다"고 말했다.





