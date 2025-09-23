횡성군, 안흥면 말무덤~송한리 마을입구 농어촌도로 확포장 준공

강원도 횡성군은 안흥면 안흥4리(말무덤)에서 송한리(마을입구)까지 안흥면도 102호선 도로 확포장 공사를 완료했다고 23일 밝혔다.

안흥면 농어촌도로 확포장 준공. 횡성군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공사는 총 연장 2.67㎞, 폭 7m, 왕복 2차선 규모로 진행됐으며, 사업비 71억원이 투입됐다. 해당 구간은 그동안 도로 폭이 좁고 경사가 급해 주민들의 통행 불편과 안전사고 우려가 끊이지 않았던 곳이다.

특히 겨울철에는 협소하고 가파른 산지 구간이 빙판길로 변해 통행에 큰 어려움이 있었으나, 이번 확포장으로 제설작업이 신속해져 주민들이 한층 안전하게 도로를 이용할 수 있게 됐다.

김명기 횡성군수는 "도로 확포장으로 주민들의 교통 편의가 크게 향상된 것은 물론, 농축산물 수송과 물류 이동도 원활해졌다"며 "산불 등 각종 재해에도 신속히 대응할 수 있는 체계가 마련됐다"고 말했다.

이어 "송한리 본 마을까지 이어지는 1.2㎞ 구간도 2027년 완공을 목표로 추가 확포장을 추진 중"이라고 덧붙였다.

횡성군은 앞으로도 노후 도로 정비와 생활 밀착형 기반시설 확충을 지속해 주민들의 생활 만족도를 높여 나간다는 방침이다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>