이민근 안산시장 "경자구역 확정으로 미래산업 선도도시 날개"

산업부, 안산사이언스밸리 일대 추가 지정

"첨단로봇·제조 비즈니스 거점 조성 목표"

"안산시는 미래산업 선도도시로 비상할 강력한 날개를 달게 됐다."

이민근 경기도 안산시장이 22일 안산사이언스밸리(ASV) 일대에 대한 경제자유구역 지정에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

이민근 안산시장이 정부의 안산사이언스밸리(ASV) 일대에 대한 경제자유구역 지정 직후 담화문을 발표하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 시장은 이날 산업통상자원부의 경제자유구역 지정 발표 직후 담화문을 통해 "이번 지정은 2022년 11월 경기 경제자유구역 후보지 선정 이후 3년간의 노력과 도전 끝에 이뤄낸 결실"이라고 말했다.

산업부는 이날 경제자유구역위원회를 열고 경제자유구역 신규지구 추가지정과 부산진해경제자유구역 보배복합지구 개발계획 변경안을 심의·의결했다.

이번에 추가 지정된 경기 경제자유구역은 '안산사이언스밸리(ASV) 지구'로 불린다. 인근 거점대학·국책연구기관 및 반월시화국가산업단지 등 연구·혁신 및 산업역량을 활용한 글로벌 연구·개발(R&D) 기반의 첨단로봇·제조 비즈니스 거점 조성을 목표로 한다.

이 시장은 "경제자유구역은 기업에 입지 혜택, 세금 감면, 인허가 간소화, 국제학교 설립 등 다양한 특례와 인센티브를 제공하는 대한민국 최고의 산업 특구"라며 "이번 지정으로 안산은 인공지능(AI)·첨단로봇 산업 중심의 미래산업 선도 도시로 비상할 강력한 날개를 달게 됐다"고 덧붙였다.

그는 이번 지정을 "안산의 경제 패러다임을 바꾸고 향후 50년의 미래 방향을 제시하는 대전환 프로젝트"로 정의했다. 그러면서 "신안산선 개통, 교육 인프라 혁신, 안산선 지하화 선도 사업 추진과 함께 이번 지정이 더해져 안산은 대한민국을 넘어 세계와 경쟁하는 도시로 성장할 것"이라고 설명했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



