정동영 통일부 장관이 22일 서울 종로구 정부서울청사 통일부를 예방한 현정은 현대그룹 회장과 면담을 하고 있다. 2
꼭 봐야할 주요뉴스맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 대화하는 정동영 장관과 현정은 현대회장
2025년 09월 22일(월)
정동영 통일부 장관이 22일 서울 종로구 정부서울청사 통일부를 예방한 현정은 현대그룹 회장과 면담을 하고 있다. 2
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케
맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레
40살에 제2전성기…개인화 키워드로 젊은 세대 잡고 '매출 290% 껑충'
"신라호텔 결혼" 알렸는데 갑자기 '예약취소'…주진우 "자유민주주의서 가능?"
"한강버스 탈래요" 사흘 만에 1만명 '바글바글'…이동시간은 '아쉬움'
눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다
검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주
PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT
판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나
"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케