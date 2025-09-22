전통과 예술의 향연… 울진군, 제49회 성류문화제 개최

26∼28일 성류굴·연호공원



다채로운 공연·체험 행사

경북 울진군(군수 손병복)은 오는 26일부터 28일까지 성류굴 입구, 연호문화센터, 연호공원 일원에서 제49회 성류문화제를 개최한다.

성류문화제는 문향과 충절의 고장 울진의 문화적 가치를 널리 알리고 지역 문화의 다채로운 창달을 위해 1977년 시작된 군민 문화축제로, 올해 행사 역시 울진군민들에게 풍성한 볼거리와 문화체험의 기회를 제공할 예정이다.

행사 첫째 날인 9월 26일 성류굴 입구에서 진행되는 전통의식인 성류제향을 시작으로 전국 규모의 제23회 울진봉평리신라비 서예대전 전시, 제7회 울진 전국한시 백일장대회와 문예행사로 군민 민속장기대회, 학생 백일장·사생대회, 제1회 울진사투리대회가 펼쳐지며, 미술·사진전, 야생화 전시, 금강송 목공예체험, 도자기 물레체험, 가훈쓰기 등 전시·체험행사와 민속공연, 전통혼례 시연, 초청가수 공연 등 문화공연이 3일간 진행된다.

특히 이번 행사에 울진 전통놀이인 '울진십이령바지게꾼 마당극'과 특별 초청공연인 국가무형문화재' 북청사자놀음', 베이스 김대엽과 소프라노 이은희가 함께하는 '클래식의 향연','녹우와 친구들'의 통기타 공연, 온누리예술단에서 진행하는 '천년의 소리' 공연 등이 방문객들의 눈과 귀를 사로잡을 것으로 기대된다.

또 이번 성류문화제 기간에 진행되는 제35회 한국분재대전과 2025년 가을엽예품 난전시회가 각각 울진군민체육관과 연호공원 내에서 개최되어 울진군민들에게 더욱 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.

손병복 군수는 "전통과 예술이 함께하는 이번 성류문화제를 통해 지역주민과 방문객 모두가 울진의 역사와 자연, 문화가 주는 즐거움을 함께 느끼는 소중한 시간이 되기를 바란다"라고 전했다.





