대전시의회 황경아 부의장 "장애인 체육환경 기반 조성에 힘쓸 것"

대전시의회 황경아 부의장이 "대전시의회는 앞으로 장애인 체육선수 발굴과 육성, 체육대회 지원 등 장애인들이 체육활동에 적극적으로 참여할 수 있는 기반 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

황 부의장은 22일 대전광역시 장애인체육센터에서 개최된 제35회 대전장애인생활체육대회 개회식에 참석해 안전한 대회 진행을 기원하며, 장애인 체육의 활성화를 위한 정책적 지원을 약속하며 이같이 말했다.

대전시장애인체육회에서 주최한 이날 대회는 생활체육 경기 17종목, 어울림 체육 한마당 10종목으로 구성해 장애인 등 1700여 명이 참여하는 대규모 체육대회로, 개회식은 지역을 대표하는 단체·기관장, 장애인 및 시민 등이 참석한 가운데 대전시장의 대회사를 시작으로 주요 내빈 축사, 기념 촬영 순으로 진행됐다.

황경아 부의장은 "오늘 대회는 전국 17개 시도 대회 중 가장 오래된 만큼 장애인체육의 저변 확대와 활성화는 물론 장애인에 대한 인식 개선에도 큰 영향을 줬다"면서 "이 모든 것이 대회에 참가한 선수분들과 가족, 관계자들의 열정과 헌신이 있었기에 가능했다"고 강조했다.





