신한은행, 정부 '초혁신경제' 지원 전담조직 신설…전문인력 채용

신한은행은 국가 경쟁력 강화를 위해 정부가 추진하는 초혁신경제 15대 선도 프로젝트에 발맞춰 전담 지원조직을 신설한다고 22일 밝혔다.

이번에 신설되는 조직은 ▲15대 프로젝트 영역별 연구·조사 ▲정부 투자 유망업체 및 밸류체인상 우량기업 발굴 ▲산업분석 및 심사지원 기능 강화 ▲초혁신경제 금융지원 프로그램 개발 등을 추진한다.

신한은행은 이를 위해 초혁신경제 선구안 제고와 효과적인 성장지원을 위해 애자일 조직을 신설하고, 오늘부터 전문인력 채용에 나선다.

채용은 첨단 소재부품 및 신재생에너지 분야 산업분석 전문가 채용으로 진행되며 채용 분야는 산업리서치, 심사지원이다. 산업리서치 분야는 국내외 산업 이슈와 연계성을 분석하고 신용리스크 및 등급 평가를 수행한다. 에너지, AI, 바이오·의약, 화학 관련 전공자 및 리서치 경력자를 대상으로 한다. 심사지원 분야는 초혁신경제 15대 선도 프로젝트 관련 산업 동향을 분석해 투자 및 여신 관련 의사결정을 지원하고 은행 내 여신심사역 대상 산업 역량 교육을 담당한다. 관련 산업 선도기업 근무 경력(5년 이상) 또는 벤처캐피탈 운용심사 경력 보유자가 지원 가능하다. 서류접수는 이날부터 10월13일까지다.

신한은행 관계자는 "전담조직 신설을 통해 산업 성장에 필요한 금융 인프라를 보다 신속하고 전문적으로 제공할 계획이다"며 "앞으로도 초혁신경제 15대 프로젝트에 부합하는 맞춤형 금융지원을 통해 국가 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>