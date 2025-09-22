[속보]中, '사실상 기준금리' LPR 동결

중국 인민은행이 '사실상 기준금리' 역할을 하는 LPR을 1년물 3.0%, 5년물 3.5%로 각각 결정했다고 밝혔다.





