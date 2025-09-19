본문 바로가기
신세계 센텀시티, 건강 수명 충전소 ‘바디프랜드’ 체험존 선봬

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.19 16:48

건강수명 10년 연장, 헬스케어로봇 직접 체험

신세계 센텀시티는 헬스케어 가전기업 '바디프랜드' 체험존을 선보인다.

바디프랜드. 신세계 센텀시티 제공

바디프랜드는 전신에 다양한 움직임을 이끌어내는 로보틱스 기술로 근육을 세밀하게 자극하는 '헬스케어로봇'이 사람이 할 수 있는 모든 마사지를 구현할 수 있게 만든 전문 브랜드이다.


'건강수명 10년 연장'이란 슬로건을 내세워 고객들을 직접 찾아가는 '건강 수명 충전소'는 바디프랜드의 헬스케어로봇을 직접 체험해 보며 건강한 라이프를 체험해 볼 수 있다.

건강 수명 충전소를 찾은 고객들을 위한 프로모션도 마련돼 있다.


먼저, 팝업 방문 시 리유저블백, 무릎담요, 탄산수, 그립 톡 증정과 꽝 없는 스크래치권 1매, 구매 시 최대 15만원 상당의 할인 쿠폰까지 증정한다.


건강 수명 충전소는 다음 달 2일까지 신세계 센텀시티 지하 2층 하이퍼스페이스에서 만나 볼 수 있다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
