코웨이 '아이콘 프로 정수기', IDEA 디자인 어워드 수상

김철현기자

입력2025.09.19 14:24

16년 연속 IDEA 본상 수상
글로벌 디자인 경쟁력·혁신성 입증

코웨이는 '2025 IDEA 디자인 어워드'에서 제품 부문 본상을 수상했다고 19일 밝혔다.


IDEA 디자인 어워드는 미국 산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 세계적 권위의 디자인 공모전으로 독일의 iF 디자인 어워드, 레드닷 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 코웨이는 이번 수상으로 16년 연속 IDEA 디자인 어워드 본상을 받게 됐다.

수상작인 '아이콘 프로 정수기'는 국내 최고 권위의 디자인 공모전인 '2025 핀업 디자인 어워드'에서도 본상을 받으며 혁신성을 입증한 바 있다.

코웨이 아이콘 프로 정수기

코웨이 아이콘 프로 정수기

원본보기 아이콘

이 제품은 전면부 전체에 터치형 LCD 디스플레이를 적용, 직관적인 사용자 경험을 제공하는 것이 특징이다. 사용 목적에 따라 최적의 온도와 용량, 제조법을 자동으로 설정해주는 레시피 모드 등 기존 버튼식 제품에서는 구현하기 어려웠던 다양한 정보를 안내하고 세부 시스템 제어도 가능하다.


또한, 디스플레이 화면에서 제품 상태를 한눈에 확인할 수 있다. 기기 상태를 실시간 모니터링해 이상이 감지되면 해결 방법을 안내하며, 필터와 유로 카트리지 등 소모품 청소 및 교체 시기가 되면 알림을 제공한다. 또 교체 시 센서를 통해 사용자의 움직임을 감지해 다음 단계를 영상 및 음성으로 안내해줘 유지관리의 편의성을 크게 높였다.


황진상 코웨이 디자인랩 연구소장은 "아이콘 프로 정수기는 터치 LCD 기반의 직관적인 인터페이스와 라이프스타일 맞춤 기능을 통해 편의성과 디자인 가치를 모두 구현한 혁신 제품"이라며 "앞으로도 차별화된 디자인 경쟁력과 혁신 역량을 바탕으로 최적의 고객경험을 제공하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
