본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

홍천 무궁화수목원, 야간 운영 시작…"야간산책 함께 해요"

이종구기자

입력2025.09.19 10:31

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 홍천 무궁화수목원이 19일부터 10월 12일까지 매주 금, 토, 일 및 추석 연휴기간 18시부터 21시까지 3시간 동안 야간 운영을 진행한다.

홍천 무궁화수목원, 야간 운영. 홍천군 제공

홍천 무궁화수목원, 야간 운영. 홍천군 제공

AD
원본보기 아이콘

수목원 입구와 무궁화의 집을 비추는 은은한 투광조명을 밝혀 아름다운 수목원의 야간 풍경을 감상할 수 있도록 했다.


특히, 포토존으로 인기인 무궁화의 집으로 가는 100m의 돌담길은 루미스톤과 블랙라이트 조명을 활용해 은하수를 걷는 듯한 느낌을 연출했다.

또한, 무궁화수목원 내 주 산책로 280m 구간에는 파스텔톤 컬러 투광기와 레이저 등을 이용한 조명 연출로 다채로운 숲의 모습에 화려한 빛의 색을 입혀 야간 산책 시 단조로울 수 있는 야간 숲에 생기를 불어넣어 수목원 방문의 재미를 더한다.

홍천 무궁화수목원, 야간 운영. 홍천군 제공

홍천 무궁화수목원, 야간 운영. 홍천군 제공

원본보기 아이콘

홍천 무궁화수목원은 국내 최초로 무궁화를 테마로 조성한 공립수목원으로 무궁화를 보존하고 남궁억 선생의 무궁화 사랑을 기리기 위하여 2017년 정식 개장했으며, 남궁억 광장, 무궁화 품종원, 무궁화 미로원 등 16개의 주제원을 비롯한 숲속 산책로 등이 조성되어 계절별로 다양한 볼거리를 제공하고 있다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포]"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적' [르포]"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"원하는 이름 나올 때까지 칸쵸 싹쓸이"…때아닌 품절대란에 '매출 3배 폭등'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

한강버스 운항 첫날 '만석' 행진… 4300명 탔다

엇갈리는 4대 그룹 고용 성적표…삼성·현대차, 2020년 이후 증가, LG·SK는 감소

새로운 이슈 보기