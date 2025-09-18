권성동 구속 후 첫 특검 조사…내일 재소환

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 18일 권성동 국민의힘 의원에 대한 구속 후 첫 조사를 3시간 만에 마무리했다.

권성동 국민의힘 의원이 11일 국회 본회의에서 자신의 체포동의안 표결을 앞두고 신상발언을 하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

특검팀은 이날 오후 2시께 권 의원을 불러 3시간가량 조사했다. 지난 16일 구속된 후 이틀 만에 처음으로 소환했다.

특검팀은 통일교와의 일명 '정교유착' 의혹을 집중적으로 조사한 것으로 전해졌다. 권 의원은 진술거부권을 행사하지 않은 것으로 알려졌다.

특검팀은 19일 권 의원을 다시 불러 조사할 방침이다.

권 의원은 2022년 1월 통일교 전 세계본부장 윤모씨로부터 20대 대선에서 통일교 교인의 표와 조직, 재정 등을 제공해주는 대신 윤석열 전 대통령 당선 후 통일교 현안을 챙겨달라는 청탁과 함께 1억원을 수수한 혐의를 받고 있다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>