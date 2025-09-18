본문 바로가기
담양군 "고향사랑 기부하고 햅쌀 선물 받으세요"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.18 16:23

50명 무작위 추첨 답례품 추가 증정

추석 고향사랑기부 이벤트 포스터. 담양군 제공

추석 고향사랑기부 이벤트 포스터. 담양군 제공

전남 담양군(군수 정철원)이 추석 명절을 맞이해 고향사랑기부자를 대상으로 햅쌀을 선물로 주는 이벤트를 마련했다.


이벤트는 오는 22일부터 내달 12일까지 3주간 진행되며, 해당 기간 내 담양군에 10만원 이상 기부하는 경우 자동 응모된다.

군은 프로그램을 통해 50명을 무작위로 추첨, 담양군 인기 답례품인 2025년산 햅쌀 4kg을 추가로 제공할 예정이다. 자세한 사항은 군 누리집 및 SNS를 통해 확인할 수 있다.


군 관계자는 "한가위를 맞아 담양을 응원해주는 분들께 감사의 마음을 담아 이번 이벤트를 준비했다"며 "많은 관심과 참여를 부탁드리며, 앞으로도 건전한 기부문화 확산에 앞장서겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
