현대百, 글로벌 패션 브랜드 '에이프' 독점 판권 계약

베이프 홍콩 리미티드사와 체결

26일 더현대 서울에 1호점 개장

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 86,100 전일대비 1,600 등락률 +1.89% 거래량 118,695 전일가 84,500 2025.09.18 11:10 기준 관련기사 [특징주]현대백화점, 8일 연속 상승 행진…신고가현대백화점그룹, 추석 앞두고 중소 협력사 결제대금 2107억 조기 지급1억 위스키·300만원 한우…백화점 추석선물, 최고급 향연 전 종목 시세 보기 close 은 글로벌 스트리트 패션 브랜드 '에이프'(Aape)의 국내 독점 판권 계약을 '베이프 홍콩 리미티드'사와 체결했다고 18일 밝혔다.

에이프 서울 에디션. 현대백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

이에 따라 오는 26일 더현대 서울 지하 2층에 1호점이 문을 연다. 프리미엄 스트리트 패션 브랜드 '베이프'(Bape)의 서브 라인인 에이프는 일본 패션 디자이너 '니고'가 2012년 론칭한 브랜드다. 나이키, 아디다스, 이스트팩. 닥터마틴. 코치 등 다양한 브랜드와 협업해 화제를 모았고, 현재 미국, 캐나다, 일본, 중국 등에서 인기를 얻고 있다. 국내에서는 패션계에 영향력 있는 연예인과 인플루언서들이 입어 주목받고 있는 브랜드다.

국내에 첫선을 보이는 에이프 매장은 80㎡(약 24평)규모로, 매장 한가운데 높이 3m의 '펫보이' 조형물이 들어선다. 펫보이는 유인원을 모티브로한 에이프 대표 캐릭터다. 매장에서는 티셔츠와 바지 등 패션 아이템은 물론 키링, 가방 등 에이프의 인기 상품 등도 판매한다.

매장 오픈을 기념해 제작한 '에이프 서울 에디션'도 글로벌 단독으로 선보인다. 이는 현대백화점과 에이프가 공동으로 기획한 한정판 티셔츠로 600개만 제작했다.

김기영 현대백화점 자주MD 팀장은 "에이프는 지난해부터 현대백화점이 자체 운영 중인 영패션 편집숍 '피어'(PEER)에서 일부 상품을 판매하고 있는 중"이라며 "70여개 입점 브랜드 가운데 판매량 기준 상위 3위권을 꾸준히 지킬 정도로 MZ세대(밀레니얼＋Z세대)에게 높은 호응을 얻고 있다"고 말했다. 그러면서 "이번 계약은 편집숍을 통해 경쟁력 있는 브랜드를 선별하고, 해당 브랜드의 국내 독점 판매권을 확보해 시그니처 콘텐츠로 키우는 선순환 모델이라는 점에서 의미가 있다"고 덧붙였다.

현대백화점 측은 "에이프의 특화된 컬래버레이션 역량을 앞세워 한국 시장에서만 만나볼 수 있는 단독 에디션을 지속적으로 선보일 계획"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>