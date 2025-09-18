속초시, 전기차 충전 인프라 대폭 확충

공영주차장 11곳에 42기 추가 설치

친환경 교통도시 기반 강화

강원도 속초시는 친환경 교통수단 확산과 시민 편의 증진을 위해 한국전기차충전서비스(주)와 협약을 하고 지역 내 주요 거점 공영주차장 11곳에 전기자동차 충전기 42기를 추가로 설치했다.

이로써 속초시가 보유, 운영하는 전기차 충전기는 기존 72기에서 114기로 늘어났다.

속초시의 전기차 충전기 추가 설치는 전기차 이용자 증가에 따른 충전 수요에 선제적으로 대응함과 동시에 안정적인 충전 환경을 제공하기 위해서 진행됐다.

추가된 충전기는 급속 충전기 33기와 완속 충전기 9기로, 다양한 운전자의 이용 패턴에 맞게 선택할 수 있도록 했다.

급속 충전은 이동 중 짧은 시간에 충전이 가능한 편리성을 높여주고, 완속 충전은 장시간 주차 시 경제적이고 효율적인 충전을 할 수 있다.

속초시 관계자는 "이번 충전 인프라 확충으로 속초시는 총 114기의 충전기를 갖추게 돼 시민과 관광객 모두 한층 편리하게 전기차를 이용할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 친환경 교통수단 보급 확대와 인프라 구축에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 올해 승용과 화물차 등 총 137대의 전기차를 보급한 속초시는 지속적인 재원 확보를 통한 전기자동차 구매 보조사업도 이어 나갈 계획이다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



