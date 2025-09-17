'기본급 11만원 인상' 포스코 노사, 2025년 임단협 타결

잠정합의안 조합원 찬반투표 가결

노사대립 과정 없이 무분규로 타결

포스코 노사는 17일 서울 강남구 포스코센터에서 이희근 사장과 김성호 노동조합 위원장을 비롯한 노사 교섭위원들이 참석한 가운데 2025년 임금 및 단체협약(임단협) 조인식을 개최하고 공식 합의를 마무리했다. 이번 임단협 조인식은 지난 5일 잠정합의안을 도출한 후 지난 13일 조합원 찬반투표 가결을 거쳐 진행됐다.

포스코 노사가 17일 서울 포스코센터에서 2025년 임금 및 단체협약 조인식을 실시하고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김성호 노동조합 위원장, 이희근 포스코 사장. 포스코 AD 원본보기 아이콘

올해 임단협은 노사 간 간격을 좁히기 위해 치열한 논쟁은 있었지만, 노사대립 과정 없이 무분규로 타결됐다. 임단협의 주요 내용은 ▲기본임금 11만원 인상 ▲철강 경쟁력 강화 공헌금 250만원 및 우리사주 취득 지원금 400만원 ▲정부 민생회복 기조 동참/지역 소상공인 상생 지원 등 K노사문화 실천장려를 위한 지역사랑 상품권 50만원 ▲회사 성과와 직원 보상 연계 강화를 위한 PI제도 신설 ▲작업장 안전 강화를 위한 작업중지권 사용 확대 등이다.

포스코 관계자는 "올해 임단협은 최근 수년간 반복된 교섭결렬 선언, 파업 찬반투표 등 투쟁과 갈등 위주의 패턴을 깨고, 노사가 함께 상생과 신뢰를 통한 철강 경쟁력 복원이라는 공동의 목표를 위해 한뜻을 모은 결과"라며 "앞으로도 노사가 힘을 합쳐 현장 안전을 최우선으로 하면서, 세계 최고 수준의 품질과 기술력 등 미래경쟁력을 확보하기 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>