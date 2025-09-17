광주 차이나센터-강진문화재단, 관광 교류 활성화 맞손

17일 광주시 차이나센터와 강진군문화관광재단이 문화예술·관광 교류 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 호남대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시 차이나센터는 강진군문화관광재단과 문화예술·관광 교류 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

이날 17일 광주차이나센터에서 진행된 이번 협약은 중국 교류 경험과 인프라를 갖춘 광주차이나센터와 역사·문화 자원이 풍부한 강진군이 협력해 지역 간 문화관광 연계를 강화하고 상호 발전을 도모하기 위해 마련됐다.

양 기관은 앞으로 ▲한중 문화교류 프로그램 공동 기획·운영 ▲강진 관광자원 홍보 협력 ▲문화행사 및 축제 참여 확대 ▲실무자 간 정보 교류 등 다양한 협력 사업을 추진할 계획이다.

정종일 광주차이나센터 센터장은 "지속적인 교류와 협력을 통해 다양한 문화·관광 융복합 콘텐츠를 발굴하고, 이를 통해 지역 문화 문화 관광에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 말했다.





