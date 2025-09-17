강원도, 석탄경석 실태조사·기본계획 수립 연구용역 중간보고회 개최

연구 추진 성과 점검·향후 과제 구체화 논의

석탄경석 산업 자원화 기반 마련 필요성 공감대 형성

강원특별자치도(도지사 김진태)는 석탄경석 자원 활용 산업 육성을 위해 추진 중인 '강원특별자치도 석탄경석 실태조사 및 기본계획 수립 연구용역' 중간보고회를 17일 강원도립대학교 대학본부 회의실에서 개최했다고 밝혔다.

강원특별자치도가 17일 강원도립대학교 대학본부 회의실에서 '강원특별자치도 석탄경석 실태조사 및 기본계획 수립 연구용역' 중간보고회를 개최하고 있다. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회는 지난 착수보고회 이후 진행된 연구 성과를 점검하고 향후 과제를 구체화하기 위해 마련된 자리로, 도와 시군 관계자, 용역 수행기관, 자문위원 등이 참석해 중간 연구 결과를 공유하고 질의응답과 의견 수렴을 진행했다.

주요 발표 내용은 ▲폐광지역 석탄경석 실태조사 추진 경과 및 적치장 특성 분석 ▲국내외 관련 산업 동향 및 전망 ▲석탄경석 활용 산업 육성 및 지원사업 발굴 현황 ▲경석 관리체계 구축 및 경제성 분석 방향 등이 중점적으로 다뤄졌다.

이날 회의에서는 석탄경석을 산업 자원으로 활용할 수 있는 기반 마련에 대한 필요성이 공유됐으며, 참석자들은 제도적 지원과 산업적 기반 마련의 중요성에 뜻을 모았다. 또한 향후 연구 성과가 폐광지역의 대체산업 발굴과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 협력해 나가기로 했다.

손창환 강원특별자치도 글로벌본부장은 "이번 연구용역은 석탄경석의 적치 실태를 종합적으로 파악하고, 향후 산업 적용을 위한 구체적인 방향을 제시하는 중요한 과정"이라며 "특히 경석을 신소재·건설·환경 산업 등 다양한 분야의 원료로 활용할 수 있는 방안을 마련해 폐광지역의 대체 산업으로 자리매김할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이어 "도 차원에서도 제도적 지원과 정책적 뒷받침을 강화해 기업 참여와 투자 유치를 촉진하고, 지역 주민이 체감할 수 있는 경제 활성화 성과를 만들어 가겠다"고 덧붙였다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>