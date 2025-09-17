본문 바로가기
연천군, 생활과 밀접한 공공데이터 개방 확대

이종구기자

입력2025.09.17 13:51

경기 연천군은 주민 생활과 밀접한 다양한 공공데이터를 개방한다고 17일 밝혔다.

연천군이 주민 생활과 밀접한 다양한 공공데이터를 개방한다. 연천군 제공

연천군이 주민 생활과 밀접한 다양한 공공데이터를 개방한다. 연천군 제공

공공데이터는 지자체, 공공기관 등이 보유한 정보를 누구나 자유롭게 활용할 수 있도록 공개한 자료를 말한다. 연천군은 인구, 문화, 교통, 복지 등 생활 밀착형 데이터를 꾸준히 개방해 주민 누구나 손쉽게 활용할 수 있도록 지원하고 있다.


현재 개방된 주요 데이터는 △인구 현황 △마을회관·경로당·문화재 위치 △관광지·문화시설 정보 등이 있으며, 군민 생활과 창업, 연구, 서비스 개발 등 다양한 분야에서 유용하게 쓰이고 있다.

연천군 관계자는 "공공데이터는 단순한 행정 정보가 아니라 군민의 삶을 개선하고 지역 발전을 이끄는 자원"이라며 "앞으로도 생활 밀착형 데이터를 지속 발굴·개방해 군민이 신뢰할 수 있는 데이터 환경을 조성하겠다"고 말했다.


한편, 연천군 공공데이터는 공공데이터포털에서 연천군을 검색하거나 연천군청 누리집 내 연천군 공공데이터 목록에서 확인할 수 있다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

