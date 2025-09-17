본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

의정부시, '대한민국 도시·지역혁신 산업박람회' 행안부 장관상 수상

이종구기자

입력2025.09.17 11:25

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 의정부시(시장 김동근)는 오는 24일부터 강원특별자치도 삼척시에서 열리는 '2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회'에서 도시·지역혁신대상 거버넌스 구축 분야 행정안전부 장관상을 수상한다고 17일 밝혔다.

의정부시청 전경. 의정부시 제공

의정부시청 전경. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 수상은 침체된 대학로 골목상권 활성화를 위해 '갈등에서 상생으로, 민·관·학 협력으로 되살린 대학로'를 주제로 도시재생 사업을 추진한 것이 우수한 거버넌스 사례로 높게 평가받은 결과다.


의정부시 도시재생지원센터는 사업 추진 과정에서 민·관·학 협력 체계를 구축해 지속 가능한 상생 발전 기반을 마련했다. 구체적으로 ▲마을관리공동체 구축 ▲상가 경영환경 개선 ▲안전한 보행환경 조성 등을 통해 사회·물리·환경적 여건을 개선했다. 특히 지역 상인과 주민, 행정, 대학이 함께 협력해 상권 활성화와 공동체 형성에 기여했다.

김동근 시장은 "이번 수상은 지역사회 문제 해결을 위해 민·관·학이 함께 노력한 결실"이라며 "이 영예를 사업에 참여해 주신 모든 분들께 돌리고, 앞으로도 다양한 도시재생사업을 통해 원도심에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

"몸이 이상해" 1차선에 멈춘 차…올림픽대로 200m 뛰어간 경찰

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

송언석 '노상원 수첩' 발언 인정…"유감, 샤우팅 늘 있는 일"

새로운 이슈 보기