포항시, 2025 청년친화헌정대상 종합대상 수상… 청년정책 성과 인정

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.17 10:21

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년 전담부서 신설, 창업·일자리·문화 지원 확대·전주기 지원

청년과 함께 만든 정책으로 안정적 정착 기반 마련 추진 계획

포항시가 '2025 청년친화헌정대상' 우수기초지자체 부문에서 종합대상을 받으며 청년정책 성과를 전국적으로 인정받았다.

포항시가 ‘2025 청년친화헌정대상’ 우수기초지자체 부문에서 종합대상을 수상하고 기념 촬영하고 있다. 포항시 제공

포항시가 '2025 청년친화헌정대상' 우수기초지자체 부문에서 종합대상을 수상하고 기념 촬영하고 있다. 포항시 제공

청년친화헌정대상은 사단법인 청년과미래가 주관하며, 정책·입법·소통 분야를 종합적으로 평가해 청년 친화적 환경 조성에 기여한 기관에 수여된다.


이번 수상은 청년참여기구 운영, 지원사업 추진, 청년 행사 개최 등에서 포항시의 성과가 인정받은 결과다.

시는 2023년 청년 전담부서인 '일자리청년과'를 신설해 정책 통합성과 전문성을 높였다. 이를 통해 청년정책 고도화, 자립 지원, 교류 활성화 등 전 주기에 걸친 지원 사업을 본격 추진해 왔다.


특히 청년정책학교, 포항청춘센터와 청년창업플랫폼, 일자리 공감 페이 지원 사업 등이 실질적 성과를 내며 청년들의 호응을 얻었다. 청년 창업가가 참여하는 '플플마켓'도 지역에 정착하며 청년 의견이 정책에 반영되는 구조가 마련됐다.


이강덕 시장은 "이번 수상은 행정만의 결과가 아니라 청년과 시민이 함께 이룬 성과"라며 "앞으로도 청년이 포항에서 꿈꾸고 도전할 수 있는 기반을 강화할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.

포항시는 이번 수상을 계기로 청년 일자리, 주거·문화 지원, 정책 참여 확대 등 다양한 정책을 더욱 속도감 있게 추진해 '청년이 중심이 되는 도시'로 도약한다는 방침이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
