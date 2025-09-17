'방중' 조현 외교장관 "북한 문제 한중 간 협의할 것"

취임 후 첫 한중 외교장관회담을 갖기 위해 중국 베이징으로 출국한 조현 외교부 장관은 17일 "얼마 전에 김정은 (북한 국무)위원장이 방중했기 때문에 그것과 관한 얘기를 듣고, 북한 문제에 관해서도 한중 간 협의할 계획"이라고 말했다.

조현 외교부 장관이 17일 서울 강서구 김포국제공항에서 중국 베이징으로 출국하기 전 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조 장관은 이날 오전 김포공항 출국길에 취재진을 만나 이같이 말했다. 지난해 5월 전임자인 조태열 전 장관이 중국을 방문해 이번에는 외교 관례상 왕이 외교부장이 방한할 차례여서, 다소 이례적인 이번 조 장관의 방중 배경에 관심이 쏠리는 상황이다. 지난 3일 중국 전승절 80주년 열병식 행사 계기로 김 위원장이 예상을 깨고 다자 행사에 참석하고 북중 정상회담이 개최됐던 만큼, 관련해 중국 측과 소통할 것으로 보인다. 북중 정상회담에서 '한반도 비핵화' 언급이 제외된 것에 대해 조 장관은 "북한 문제에 관해선 우리 정부는 중국에 건설적 역할을 계속 촉구해 왔다"며 "이번에도 같은 방향에서 건설적이고 중요한 역할을 해줄 것을 요청할 계획"이라고 말했다.

한편 내달 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 시진핑 중국 국가주석의 참석 여부도 관심사다. 조 장관은 "시 주석이 방한할 것으로 알고 있다"며 "그에 관해서도 구체적 내용을 협의하게 될 것"이라고 말했다.

중국이 서해상에 불법적으로 설치한 구조물에 대해서는 "바람직하지 않은 이슈가 있으면 분명히 밝히고 문제점을 지적해야 한다"며 "서해 해상 구조물 문제는 우리로서는 분명히 그런 (문제점) 중의 하나라고 생각한다. 문제제기를 하고 조속한 해결 방안을 찾겠다"고 말했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>