국립치의학연구원 천안 유치 급물살

충청권 바이오 전주기 거점 완성 기대
충남도가 천안에 국립치의학연구원 유치를 추진해 충청권이 기초연구부터 산업화까지 아우르는 국가 전략 거점으로 부상하고 있다.
17일 도에 따르면 천안·아산 R&D 집적지구에 한국산업기술시험원(KTL) 바이오의료종합지원센터가 지난 11일 문을 열면서 기초연구부터 임상, 실증, 산업화까지 아우르는 전국 유일의 전주기 협력체계가 현실화됐다.
이 센터는 재생·재건 의료기기, 지능형 의지보조기기 등 첨단 바이오헬스 제품의 독성시험과 실증 평가를 지원하는 국가 기반 시설이다.
국립치의학연구원이 천안에 들어서면 대덕연구단지(기초연구), 오송 첨단의료복합단지(임상·인허가), 아산 바이오의료종합지원센터(실증)와 연계해 충청권이 명실상부 전주기 의료산업 혁신 거점으로 도약하게 된다.
천안시는 예정 부지 1만94㎡를 확보했으며, 교통망과 정주여건을 기반으로 연구원 설립 준비를 마쳤다.
단국대 치과대학·병원, 순천향대를 포함한 12개 대학과 15개 산업단지가 밀집해 있어 연구 인력과 산업 기반 확보도 용이하다.
또 세계 1위 임플란트 기업 오스템임플란트가 천안에 3700억 원 규모 투자를 진행 중으로, 치의학 산업화와 연구기관 설립 효과가 배가될 전망이다.
국립치의학연구원 설립은 제20·21대 대통령 지역공약에도 모두 반영된 국가사업으로 정책적 일관성도 확보했다.
도 관계자는 "국립치의학연구원은 특정 지역의 산업시설이 아닌 국가 전략 연구기관"이라며 "천안 유치는 국가 균형발전과 글로벌 치의학 경쟁력 강화를 동시에 달성할 전략적 선택"이라고 밝혔다.
