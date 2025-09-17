본문 바로가기
한국문학관, 고전번역원과 업무협약..."내년 정약용 시문집 번역출간"

서믿음기자

입력2025.09.17 06:56

고전문학 가치 확산에 맞손
내년 정약용 '탁피소고' 번역 출간

국립한국문학관과 한국고전번역원이 협력해 다산 정약용의 시문집을 번역해 내년 책으로 발간한다.

16일 업무협약을 맺은 국립한국문학관 문정희 관장(왼쪽)과 한국고전번역원 김언종 원장. 국립한국문학관 제공

두 기관은 16일 고전문학 가치 확산을 위한 업무협약(MOU)을 맺고 정약용 시문집 '탁피소고'를 번역 출간한다고 밝혔다.


'탁피소고'는 정약용이 전남 강진에서 유배 생활할 때 아암 혜장선사와 주고받은 시와 글을 수록한 책으로, 1862년께 필사된 것으로 추정된다. 책 제목의 '탁피'는 대나무 껍질이란 뜻이며 정약용이 강진에 있던 시기에 사용하던 별호다.

정약용의 시를 수록한 '탁피소고'. 국립한국문학관 제공

책에는 시각 장애인과 결혼한 한 젊은 여인의 사연 등 당시 생활상을 살필 수 있는 여러 이야기가 담겼다.

한국문학관은 고전번역원이 '탁피소고' 번역을 마치면 내년 한국문학자료총서 3권으로 펴낼 계획이다. 한국문학자료총서는 한국문학관이 국내 희귀 문학 자료를 모아 발행하는 책이다.


두 기관은 이번 업무협약에 따라 자료 공동 활용을 통한 연구와 콘텐츠 개발, 자료 발굴과 번역, 학술 연구와 심포지엄 공동 추진, 전문 인재 양성을 위한 교육 프로그램 개발 등에 협력하기로 했다.


문정희 한국문학관장은 "한국 고전 문학을 현대어로 번역해 누구나 읽을 수 있는 계기를 마련했다"며 "두 기관이 협력해 세계 독자들에게 한국 고전 문학의 우수성을 널리 알리고 K-콘텐츠 개발의 원천 자원을 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
