고양시-KOTRA, K-콘텐츠 글로벌 진출 위한 전략적 수출지원 강화

26일 KOTRA 주관 '경기북부 수출기업 통상환경 대응 전략 설명회' 개최

경기 고양특례시(시장 이동환)는 오는 26일 오전 10시부터 오후 5시까지 소노캄 고양에서 KOTRA와 함께 '경기북부 수출기업 통상환경 대응 전략 설명회'를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 설명회는 변화하는 통상환경 속에서 경기북부 수출기업의 대응 역량을 높이고, 새로운 성장 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

설명회에는 경기북부 소재 기업 50개사와 함께 KOTRA 경기북부지원본부 임직원, 해외무역관, 본사 소재부품장비팀·서비스산업팀 관계자가 참여하고, 양주시청·포천시청 등 지자체와 고양산업진흥원, 경기북서부FTA센터, 대진테크노파크 등 유관기관도 함께한다.

설명회에서는 ▲글로벌 통상환경 변화 및 대체시장 설명 ▲미국 통상정책에 따른 산업별 대응 전략 ▲바이코리아(BuyKOREA) 및 디지털 활용 방안 소개 등을 다룬다.

특히 관세법인 전문가가 참여하는 1:1 맞춤형 관세 심층 상담을 통해 기업들이 실질적인 도움을 받을 수 있도록 지원한다.

오전 세션에서는 글로벌 통상환경 변화, 원산지 판정 사례, 서남아·중남미·중동 등 주목할 대체시장 발표가 진행되며, 기업별 사전 수요조사 결과를 반영한 관세 상담과 '이동 KOTRA 컨설팅'이 이어진다.

오후 세션에서는 ▲경기도 신정부 주력지원 산업인 K-콘텐츠 수출 지원 방안 ▲경기북부 주력산업(식품·섬유·화장품) 지원 전략 ▲수출 성공기업 사례 발표 ▲바이코리아 신규 기능과 디지털 활용법 ▲생성형 AI 기반 이미지 제작 활용 과정 소개 등 실무 중심의 내용을 다룬다.

특히 시는 콘텐츠 산업을 미래 성장동력으로 삼아 지역 기업들의 글로벌 진출을 체계적으로 지원할 계획이다. 이번 설명회에서 시는 '경기도-고양시 콘텐츠 산업 현황 및 수출 방안'을 주제로 발표를 진행하며, 다양한 홍보 매체와 맞춤형 지원 프로그램을 통해 기업들의 해외 판로 개척과 수출 역량 강화를 적극적으로 뒷받침할 예정이다.

이동환 고양시장은 "고양시는 콘텐츠 산업을 비롯한 지역 기업들이 세계 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원할 것"이라며, "이번 설명회가 경기북부 기업들의 수출 역량 강화에 큰 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

KOTRA 경기북부지원본부장은 "이번 설명회가 경기북부 수출기업들에게 글로벌 통상환경 변화와 신흥시장 진출 기회를 이해하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 KOTRA는 지역 기업의 든든한 파트너로서 글로벌 진출을 적극 지원하겠다"고 전했다.





