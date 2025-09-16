소담상회 성수, 정식 오픈…16일 개소식

6월 시범운영 개시 후 소상공인 392개사 지원

매출 50억 돌파

한국중소벤처기업유통원은 시범운영 중이던 '소담상회 성수'의 정식 오픈을 알리는 개소식을 진행했다고 16일 밝혔다.

지난 6월 서울 성수동에서 시범 운영을 시작한 '소담상회 성수'는 약 466㎡(141평) 규모의 패션·뷰티 특화매장으로, 8월 말까지 총매출 약 50억원을 달성하는 등 가시적 성과를 보여줬다. 매장 운영시간은 11시부터 20시까지, 연중 상시 운영되며 명절 당일만 휴관한다. 소담상회 성수는 ▲패션·뷰티 특화 ▲디지털 체험 강화 ▲맞춤형 온라인 판로지원에 중점을 두고 올해 연간 1000개사를 지원할 계획이다.

소담상회 성수 개소식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 한유원 AD 원본보기 아이콘

이날 정식 오픈을 맞아 진행된 개소식에서는 개소 축하 세레모니, 축사·기념사, 소담상회 운영 계획 발표 등이 진행됐다. 이어지는 현장 투어에서는 소담상회 매장에 전시된 제품을 둘러보며 티셔츠 프린팅 체험, 브랜드 팝업스토어 체험, 스마트 미러 체험 등도 진행됐다.

이태식 한유원 대표이사는 "올해 K-뷰티에 이어 K-패션에 대한 국내외 고객의 관심이 증가하고 있어 소담상회 성수가 높은 지원 성과를 거두리라 기대된다"라며 "무신사와 협업을 강화해 입점 소상공인의 성장을 돕기 위한 다양한 프로모션과 정책을 기획, 운영해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>