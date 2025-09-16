경기교육청, 석사학위 과정 지원 대상자 100명 발표

경기도교육청이 16일 2025년 후기 교사 석사학위 과정 지원 대상자 100명을 발표했다.

교사 석사학위 과정 지원은 교사의 자율적 연구 풍토 조성과 미래교육 전문성 강화를 위한 사업으로 임태희 경기도교육감의 공약 사업이다.

이번 석사학위 과정 지원 대상자는 교육대학원 석사과정 입학 예정자로 도내 공립 유·초·중·고와 특수학교에 재직 중인 교육경력 5년 이상의 교사들이다.

선발된 교원은 학기당 등록금의 50%(최대 150만원, 입학금 제외)를 최대 6학기까지 지원받는다. 다만 학위 취득 후 지원받은 학기 기간만큼의 의무 복무가 필요하다. 또한 매 학기 연구 결과 공유와 학위 취득 후 학교 현장의 정책실행을 지원해야 한다.

도교육청은 이번 사업을 통해 교사의 학문적 성장을 지원하고 연구 성과를 학교 현장에 확산해 경기미래교육 실행 기반을 마련할 계획이다. 아울러 교사 전문성이 학교 교육과 정책으로 이어지도록 지원을 강화해 성과 확산의 선순환 체계를 확대할 예정이다.

한편 2023년 이후 지원 대상자는 총 541명이다.





