영화의 바다서 '전쟁'이 시작된다… 부산국제영화제, 공식 경쟁 도입 17일 팡파르

아시아 최대 영화축제인 '제30회 부산국제영화제'가 오는 9월 17일부터 26일까지 10일간 부산 전역에서 열린다. 개막식은 17일 오후 6시 영화의전당 야외극장에서 개최된다. 이번 행사는 부산시가 후원하고 부산국제영화제가 주최·주관한다.

올해 영화제는 64개국 241편의 공식 초청작과 87편의 커뮤니티비프 상영작, 32편의 동네방네비프 작품 등 역대 가장 다양한 라인업을 선보인다. 세계 최초로 공개되는 '월드 프리미어'는 90편에 달한다. 세계 거장 감독과 아시아 스타들이 참여해 풍성한 축제를 예고했다.

30회를 기념해 처음으로 공식 경쟁 부문이 신설됐다. 아시아 주요 작품 14편이 초청됐으며 '부산 어워드(Busan Award)'가 신설돼 대상, 감독상, 심사위원 특별상, 배우상, 예술공헌상 등 5개 부문에서 수상작을 가린다. 수상자에게는 세계적 거장 아피찻퐁 위라세타쿤이 디자인한 트로피가 수여된다. 개막작은 박찬욱 감독의 '어쩔 수가 없다'가 선정됐으며 폐막작은 '부산 어워드' 대상 수상작으로 대체된다.

관객 친화적 프로그램도 확대된다. 커뮤니티비프는 9월 18일부터 21일까지 남포동 비프광장과 메가박스 부산극장에서 진행되고 '동네방네비프'는 17일부터 26일까지 '바람길'을 주제로 시 전역 15곳에서 열린다. 오픈시네마, 액터스 하우스, 마스터 클래스, 스페셜 토크 등 다양한 부대행사도 마련됐다.

또 '2025 아시아콘텐츠&필름마켓'이 9월 20일부터 23일까지 벡스코 제2전시장과 온라인에서 동시 개최된다. 20주년을 맞은 이번 마켓에는 50여 개국 1200여개 업체, 2500여명이 참여한다. 영화·콘텐츠와 혁신기술을 결합한 '이노아시아(InnoAsia)', 아시아 지식·정보 플랫폼 '디 에이(The A)', 다큐멘터리 공동제작 지원 '독스퀘어(Doc Square)', ACF 공동제작지원펀드 등 새로운 프로그램도 선보인다.

박형준 부산시장은 "30회를 맞은 부산국제영화제는 부산이 세계 영화도시로 성장해 온 발자취이자 새로운 도약의 출발점"이라며 "한국영화의 재도약과 아시아 영화의 연대를 강화해 나가겠다"고 말했다.

또 "부산은 영화제를 시작으로 페스티벌 시월, 불꽃축제, 지스타 등 다채로운 가을 축제가 이어지는 문화도시로 빛날 것"이라고 힘줬다.





