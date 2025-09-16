PLUS자사주매입고배당주 ETF, 신규 상장

배당에 자사주 더한 '주주환원 완성형'

자사주 소각 의무화 등 '밸류업' 정책 본격화

자사주 매입·소각으로 주가 상승까지 겨냥하는 투자 전략

한화자산운용은 배당수익과 자사주 매입률을 동시에 고려해 투자하는 'PLUS 자사주매입고배당주' 상장지수펀드(ETF)를 16일 신규 상장한다.

PLUS 자사주매입고배당주 ETF는 코스피에 상장된 우량 기업 중 예상 배당수익률과 최근 1년 자사주 매입률을 합산한 '총주주환원율' 상위 30개 기업에 분산 투자한다. 코리아 밸류업 프로그램 추진으로 국내 증시의 패러다임이 총주주환원으로 바뀌면서 과거 배당에만 집중했던 주주환원을 넘어 자사주 매입·소각을 통한 적극적인 주가 부양까지 투자 성과에 반영하는 전략을 취한다.

최근 정부가 추진하는 자사주 소각 의무화, 배당소득 분리과세 등의 정책은 국내 증시의 저평가 요인을 해소하고 선진국형 주주환원 문화를 정착시키기 위한 핵심 조치다. 자사주 매입 후 소각은 유통 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)을 높이는 가장 직접적인 주가 부양책으로, 실질적인 주주가치 제고 수단으로 자리 잡을 것이라는 기대감이 크다.

PLUS 자사주매입고배당주 ETF는 시장 변화에 최적화된 상품이다. 전통적인 고배당주뿐만 아니라, 배당률은 비교적 높지 않지만 자사주 매입을 통해 주주가치를 적극적으로 높이는 기업까지 포트폴리오에 편입할 수 있다. 대표적인 사례가 메리츠금융지주다. 메리츠금융지주는 주주환원 정책의 중심을 배당에서 자사주 매입으로 전환하며 주가가 상승했다. 전통적인 고배당 ETF에서는 제외되면서 많은 투자자들이 아쉬워했다.

미국의 애플(Apple) 역시 2012년부터 13년간 약 9150억달러 규모의 자사주를 매입하며 주가를 12배 이상 끌어올렸다. 안정적인 이익 창출 능력 위에 자사주 매입을 통한 주당 가치 확대가 더해질 때 폭발적인 주가 상승이 가능하다는 것을 보여주는 사례다.

PLUS자사주매입고배당주는 연 4%대 분배금을 매월 중순에 지급하는 '월중 배당' ETF다. 월말에 분배금을 지급하는 'PLUS고배당주'에 함께 투자하면 월중에 한 번, 월말에 한 번씩 배당금을 수령할 수 있다. 한 달에 두 번씩 분배금을 받는다. 정기적인 현금 흐름을 확보하거나, 분배금 재투자로 복리효과를 극대화하는 등 다양한 투자 전략에 활용할 수 있다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "정부 정책에 힘입어 국내 증시의 주주환원 패러다임이 배당 중심에서 자사주 매입을 포함한 총주주환원으로 진화하고 있다"고 설명했다.

이어 "PLUS 자사주매입고배당주 ETF는 배당을 통한 안정적인 인컴 수익과 자사주 매입을 통한 자본 차익을 동시에 추구하는 '완성형' 주주환원 투자 상품"이라고 소개했다.

그는 "국내 증시의 체질 개선과 함께 장기적으로 성장하는 핵심 자산으로, 안정적인 현금흐름과 자산 증식을 동시에 원하는 투자자에게 최적의 솔루션이 될 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



