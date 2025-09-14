본문 바로가기
김태진 서구의원, 2025 법률저널 지방의정대상 수상

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.14 10:47

김태진 광주 서구의원

김태진 광주 서구의원

김태진 서구의원(진보당)이 법률저널이 개최한 '2025 법률저널 지방의정대상'에서 입법활동 부문 지방의정대상을 수상했다.


'2025 법률저널 지방의정대상'은 우수조례 및 정책연구 활동을 통해 지역발전에 기여하고 모범적인 의정활동을 펼친 지방의원을 선정하는 권위있는 상이다.

지난 2일, 법률저널이 의정대상'우수조례'수상자를 발표한 결과, 입법부문에서 전국 기초의원 중 21명이 수상했다.


김 의원은 '광주광역시 서구 응급안전안심서비스 응급관리요원 처우개선 및 지원 조례'제정의 공로를 인정받아 이번 상을 수상하게 됐다. 후속 간담회도 시행해 응급관리요원의 의견을 적극적으로 수렴하고 정책에 반영할 수 있었던 점이 좋은 평가를 받았다.


김 의원은 "2025 법률저널 지방의정대상 수상자에 이름을 올리게 돼 매우 기쁘다"며 "앞으로도 구민들의 눈높이에서 구민들의 목소리에 귀 기울이는 현장 중심의 의정활동을 펼치겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
