본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

정선군, 서울·인천서 '가리왕산 국가정원 조성' 홍보 나서

이종구기자

입력2025.09.14 08:56

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정선군 이장연합회 30여명 서울·인천서 홀보 활동

강원도 정선군 이장연합회(회장 전영록)는 최근 정선읍 이장 30여 명이 참여한 가운데 서울시 및 인천광역시 일원에서 선진지 견학을 실시했다.

강원도 정선군 이장연합회가 최근 서울시 및 인천광역시 일원에서 선진지 견학을 실시하고 있다. 정선군 제공

강원도 정선군 이장연합회가 최근 서울시 및 인천광역시 일원에서 선진지 견학을 실시하고 있다. 정선군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 선진지 견학은 △행정과 주민 간 가교 역할을 담당하고 있는 이장의 사기 진작 △다양한 체험 및 현장 견학을 통한 견문 확대 △이장 간의 소통과 화합의 장 마련을 목적으로 추진됐다.


특히, 이번 일정에서는 '가리왕산 국가정원 조성'을 널리 알리기 위한 퍼포먼스가 마련되어 눈길을 끌었다.

정선군 이장협의회는 수도권 주요 거점에서 가리왕산 국가정원의 필요성과 비전을 알리는 퍼포먼스를 통해, 정선의 청정 자연과 국가정원 지정의 당위성을 대내외에 홍보했다.


전영록 정선군 이장협의회장은 "가리왕산 국가정원은 정선의 생태·관광 자원을 한 단계 도약시킬 미래 성장 동력"이라며 "주민과 행정이 힘을 모아 국가정원 지정이 반드시 성사될 수 있도록 앞장서겠다"고 밝혔다.




정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파트 李 대통령 발언에 '긴장'[부동산AtoZ] 마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아침은 파바 크루아상·점심은 롯데리아 새우버거…美 일상 파고든 K베이커리

스와치 시계 '3·9' 숫자 바뀐 이유가…트럼프 겨냥 관세정책 풍자

"황금 스프레이 7통, 신라 금귀걸이가 걸어다니네"…'중앙박물관분장대회' 화제

남현희, '전청조 공범' 꼬리표 뗐다…관련 손배소 모두 승소

'뉴질랜드 가방 시신 사건' 한인 엄마, 법정서 심신미약 주장

붕어빵에 붕어가 없듯…멜론빵엔 원래 멜론이 없다

트럼프 정부, 유엔총회서 '망명권 제한' 촉구…난민협정 흔들기

새로운 이슈 보기