송파구, 17일 '송파사랑상품권' 100억 발행…7% 할인

서울 송파구(구청장 서강석)가 총 100억원 규모의 '송파사랑상품권'을 발행한다. 추석맞이 '송파사랑상품권'은 오는 17일 오후 4시 서울페이플러스 앱을 통해 판매를 시작한다.

추석맞이 가락몰에서 상인들을 격려하는 서강석 송파구청장. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

'송파사랑상품권'은 발행 시마다 반응이 뜨겁다. 고물가 시기 명절 준비 비용 등을 조금이나마 아낄 수 있기 때문이다. 특히, 이번 상품권 할인율은 7%로 지난 설(5%)보다 높아졌다. 상품권 50만원어치를 46만5000원이면 살 수 있다.

앞서, 연초 설 상품권이 발행 조기 매진된 만큼 이번에도 빠른 소진이 예상된다. 1인당 구매 한도는 50만원이며 상품권 유효기간은 구입일로부터 5년이다.

상품권은 관내 서울페이 가맹점에서 모바일 간편결제로 현금처럼 사용 가능하다. 현재 송파구에는 음식점, 병의원, 학원 등 약 1만5000곳에 서울페이 가맹점이 있다. 별도 결제 수수료가 없으므로 지역 소상공인들에게도 실질적인 도움이 된다.

상품권 구매와 사용은 모두 '서울페이플러스' 모바일앱에서 이뤄진다. 판매 당일 접속자가 몰리므로 미리 앱을 내려받은 뒤 회원가입, 결제 정보 등록 등 사전절차를 마쳐두면 원활한 구매에 도움이 된다.

서강석 송파구청장은 "이번 상품권 발행이 구민의 가계에 보탬이 되고, 명절 대목 소상공인들께도 든든한 보탬이 되길 기대한다"고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>