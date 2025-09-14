본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

성동구, 4년 연속 '집중안전점검' 우수 자치구 선정

김민진기자

입력2025.09.14 06:43

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 성동구(구청장 정원오)가 '2025년 대한민국 안전대(大)전환 집중안전점검'에 대한 서울시 평가에서 4년 연속 우수자치구로 선정됐다고 14일 밝혔다.

건설공사장 안전점검 모습. 성동구 제공.

건설공사장 안전점검 모습. 성동구 제공.

AD
원본보기 아이콘

'대한민국 안전대전환 집중안전점검'은 행정안전부가 주관하는 범국민적 안전문화운동이다. 중앙부처, 지자체, 국민이 함께 참여하는 안전점검을 통해 선제적 재난 예방과 국민의 안전의식을 높이고자 시행되고 있으며, 올해는 지난 4월 14일에서 6월 13일까지 61일간 추진됐다.


성동구는 올해 집중안전점검 평가에서도 우수자치구로 선정됨에 따라 서울시 최초로 2022년부터 2025년까지 4년 연속 우수자치구에 이름을 올렸다.

이번 평가에서 주민들의 적극적인 자율점검 참여, 재난 및 사고우려 시설 위주의 대상 선정, 높은 후속조치 이행률에 의한 사후관리 실적에서 높은 점수를 받았다.


성동구는 올해 총 81개소의 안전취약시설에 대해 민간 전문가 참여에 의한 합동점검을 실시했다. 문제점이 발견된 시설 중 현장에서 시정이 가능한 부분은 즉시 조치를 완료했으며, 보수·보강이 필요한 시설에 대해서는 보강 조치 방안을 마련하여 개선하는 등 지속적인 관리를 이어갈 예정이다.


또한, 구는 매년 실시되는 집중안전점검 기간뿐 아니라, 연중 지속적으로 안전취약시설에 대한 상시 예찰과 신속한 보수·보강조치 이행으로 안전 사각지대 감소 및 안전한 생활환경 조성에 온 힘을 기울이고 있다.

정원오 성동구청장은 "집중안전점검 평가에서 4년 연속으로 우수 자치구에 선정된 것은 구민이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만들기 위해 모두가 합심해서 노력한 결과"라며, "앞으로도 안전을 최우선 가치로 두고 구민 모두가 안전한 성동을 만들기 위해 힘쓰겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파트 李 대통령 발언에 '긴장'[부동산AtoZ] 마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스와치 시계 '3·9' 숫자 바뀐 이유가…트럼프 겨냥 관세정책 풍자

"황금 스프레이 7통, 신라 금귀걸이가 걸어다니네"…'중앙박물관분장대회' 화제

남현희, '전청조 공범' 꼬리표 뗐다…관련 손배소 모두 승소

'뉴질랜드 가방 시신 사건' 한인 엄마, 법정서 심신미약 주장

"북한서 K드라마 보면 처형"…유엔 인권보고서 나왔다

트럼프 정부, 유엔총회서 '망명권 제한' 촉구…난민협정 흔들기

열병식으로 누그러진 시진핑 실각설…그래도 나오는 이유

새로운 이슈 보기