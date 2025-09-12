본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

김동연 "조지아 구금 근로자 돌아와…취업비자 등 제도 보완 시급"

이영규기자

입력2025.09.12 18:05

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사가 미국에 구금됐던 우리 국민들이 돌아왔다며 취업비자 등 부족한 제도 보완을 주문했다.


김동연 지사는 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "고생하신 노동자분들, 하루가 1년 같았을 가족 여러분 모두 몸과 마음 잘 추스르셨으면 좋겠다"며 "국민들의 안전한 귀환을 위해 밤낮없이 일하신 정부 관계자 여러분께서도 정말 애 많이 쓰셨다"고 전했다.

김동연 경기도지사가 12일 자신의 SNS에 올린 글

김동연 경기도지사가 12일 자신의 SNS에 올린 글

AD
원본보기 아이콘

그러면서 "다시는 이런 일이 반복되어선 안 된다"며 "이번 기회에 취업비자 등 부족한 제도는 보완하고 근본적인 해결책을 마련해야 한다"고 말했다.


앞서 미국 이민 당국은 조지아주 현대차-LG에너지솔루션 배터리 공장 건설 현장에 파견된 한국인 근로자 316명을 비자 문제로 체포 구금했다.


이들은 구금 시설에 8일간 수용된 뒤 한국 정부의 외교적 대응과 협상 끝에 12일 인천국제공항을 통해 귀국했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는? "하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언제 들어오나요?"…2시간 만에 완판된 김희선 와인

"돈 벌려고 돈 쓴다"…사교육비 연 455만원 쓰는 취준생들

"0세 영아도 월세 받는 건물주"…미성년자 3313명 임대소득 594억 '역대 최대'

"창문 내리고 빤히…" 고속道 가면남 정체는 '외국인 교사'

삼계탕 30인분 예약 '노쇼'…식당 사장님의 아름다운 대처

"내 미모의 비결은 한국"…한 달 동안 뭘 하길래?

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

새로운 이슈 보기