본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주은행·GS리테일·BC카드, 민생회복 소비쿠폰 캠페인

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.12 14:01

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

GS25서 생활용품 구매시 25% 할인
추첨 통해 KIA타이거즈 굿즈·할인쿠폰

광주은행 전경.

광주은행 전경.

AD
원본보기 아이콘

광주은행은 민생회복 소비쿠폰 사용 촉진과 지역경제 활성화를 위해 GS리테일, BC카드와 함께 '민생회복 소비쿠폰 캠페인'을 실시한다고 12일 밝혔다.


이번 캠페인은 광주시 소재 GS25 및 지역 대표 구단인 KIA타이거즈와 연계해 생활밀착형 할인 혜택과 풍성한 경품을 통해 고객들에게 실질적인 혜택을 제공한다.

광주은행BC카드(신용·체크 포함)를 포함한 BC카드로 광주시 소재 GS25 점포에서 민생생활용품을 구매할 경우 최대 25% 즉시 할인 혜택을 제공한다. 또 KIA타이거즈 홈경기 당일인 '기아 챔피언스 데이'에 민생생활용품을 결제할 시 추가 10%를 GS ALL포인트(최대 5,000P)로 익월 적립해준다.


민생생활용품 대상 상품은 휴지·라면·맥주 등 11종이며, 해당 이벤트 기간은 오는 30일까지다. 이벤트에 관한 자세한 내용은 광주시 소재 GS25 점포 및 BC카드 페이북 앱(APP)에서 확인 가능하다.


이어 광주은행BC카드로 광주 소재 GS25 점포에서 5,000원 이상 결제 및 이벤트 응모 고객을 대상으로, 추첨을 통해 총 1,210명에게 KIA타이거즈 굿즈와 GS PAY 할인쿠폰을 증정한다.

주요 경품으로는 ▲KIA 타이거즈 동계점퍼 25 어센틱(10명) ▲KIA 타이거즈 홈 유니폼 25 어센틱(50명) ▲KIA 타이거즈 벨크로 모자 25 어센틱(150명) ▲GS PAY 3,000원 할인쿠폰(1,000명) 등이다. 이벤트 응모는 광주은행 Wa뱅크(APP) 또는 모바일웹뱅킹을 통해 가능하며, 이벤트는 오는 22일부터 다음 달 31일까지 진행할 계획이다.


송석현 디지털금융센터장은 "이번 캠페인은 민생경제 회복을 돕는 동시에 고객들에게 생활 속에서 체감할 수 있는 실질적인 혜택을 마련했다"며 "앞으로도 지역민과 함께하는 다양한 생활밀착형 이벤트를 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는? "하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중 잡는다"…'천연 위고비' 정체는?

'불붙은 다이너마이트' 물어뜯은 반려견…목소리 잃었지만 가족 구해

"창문 내리고 빤히…" 고속道 가면남 정체는 '외국인 교사'

삼계탕 30인분 예약 '노쇼'…식당 사장님의 아름다운 대처

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

임기 마친 김병환 금융위원장, 이임식 없이 조용히 퇴장

새로운 이슈 보기