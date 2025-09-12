본문 바로가기
유한양행, '2025년 대한민국 일자리 으뜸기업' 선정

최태원기자

입력2025.09.12 09:49

시계아이콘00분 28초 소요
언론사 홈 구독
고용 창출과 일자리 질 개선 노력 인정받아

유한양행이 고용노동부가 주관하는 '2025 대한민국 일자리 으뜸기업' 에 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.


(좌측부터)김영훈 고용노동부장관과 조욱제 유한양행 대표이사이 11일 여의도 중소기업중앙회에서 열린 '2025 대한민국 일자리 으뜸기업 인증식'에서 기념사진을 촬영하고 있다. 유한양행

(좌측부터)김영훈 고용노동부장관과 조욱제 유한양행 대표이사이 11일 여의도 중소기업중앙회에서 열린 '2025 대한민국 일자리 으뜸기업 인증식'에서 기념사진을 촬영하고 있다. 유한양행

고용노동부는 민간기업의 일자리 창출 성과를 격려하고 확산하기 위해 11일 여의도 중소기업중앙회에서 '2025 대한민국 일자리 으뜸기업 인증식'과 '일자리 창출 지원 유공 정부포상 수여식'을 개최했다. 유한양행은 이날 행사에서 인증패와 함께 '대한민국 일자리 으뜸기업 인증서'를 받았다.

유한양행은 ▲글로벌화 및 R&D사업 확대에 따른 전문인력 채용 ▲출산·육아휴직 활성화에 따른 대체인력 채용 확대 ▲출산지원금 제도 및 직장 어린이집 운영 등 가족친화 복리후생 제공 ▲기능직제 통합을 통한 처우 개선 등 다양한 제도를 통해 고용 확대와 근로환경 개선 등에 노력해온 것을 인정받았다.


이번 '일자리 으뜸기업' 선정은 유한양행이 꾸준히 추진해온 고용 안정, 근로자 복지 향상, 일자리 질 개선 노력이 결실을 맺은 성과다. 유한양행 관계자는 "앞으로도 '좋은 일자리 창출'이라는 사회적 가치 실현을 위해 책임 있는 기업으로서의 최선을 다할 것"이라고 했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
