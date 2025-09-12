넷플릭스, 손석구·나가야마 에이타 주연 '로드' 제작

'D.P.' 한준희 감독 연출

넷플릭스는 한준희 감독의 새 시리즈 '로드(가제)'를 제작한다고 12일 밝혔다.

국경을 넘나드는 연쇄살인 사건을 쫓는 한국과 일본 형사의 이야기다. 도쿄에서 사지가 뒤틀린 채 발견된 시신 곁에 한글로 쓰인 의문의 메시지가 발견되면서 사건은 국제적 파장을 일으킨다. 곧이어 한국에서도 유사한 사건이 발생하자 두 나라 경찰은 공동수사에 착수한다.

연출은 'D.P.', '차이나타운' 등을 연출한 한준희 감독이 맡는다. '파일럿' 조유진 작가와 함께 만화 '푸른 길'을 원작으로 각색도 담당했다. 그는 "두 형사가 범인을 추적하는 과정을 치열하게 따라가는 초국적 서사의 형사물이 될 것"이라고 말했다.

한국 형사는 '살인자ㅇ난감'의 손석구, 일본 형사는 '노다메 칸타빌레'의 나가야마 에이타가 연기한다. 김신록은 재일교포 사업가, 최성은은 정부 요원, 정재영은 정체불명의 인물로 합류한다.





