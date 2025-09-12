본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 브리핑하는 김민재 차관

조용준기자

입력2025.09.12 09:25

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 브리핑하는 김민재 차관
AD
원본보기 아이콘

김민재 행정안전부 차관이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 관련 브리핑을 하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 산다" 사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

"폰만 한 1㎏ 금괴로 집 1채 살 수도"…사상 최고치 금값에 日언론 전망

종 보전 3년 만에 결실, 서울대공원 '새끼 호랑이' 탄생 100일 맞아

"유튜버, 정치인 줄세우기" 소신 발언 곽상언... "응원 많이 받는다"

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

美상무 "韓, 무역협정 수용하거나 관세내라…적합 비자 받았어야"

새로운 이슈 보기