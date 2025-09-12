나우로보틱스, 산자부 주관 K-휴머노이드 연합 신규 참가기업 선정

나우로보틱스 나우로보틱스 459510 | 코스닥 증권정보 현재가 21,750 전일대비 2,070 등락률 +10.52% 거래량 1,965,237 전일가 19,680 2025.09.12 10:12 기준 관련기사 [실전재테크]AI·노동환경 변화가 띄운 로봇株, 선택과 집중 어디에분위기 좋은 비만치료제 테마...비중확대를 고려 중이었다면?[특징주]"해외진출, 성장드라이브" 나우로보틱스, 11%대 상승 전 종목 시세 보기 close 는 K-휴머노이드 연합의 기업 및 전문가 평가를 거쳐, 최종 총괄위 의결을 통해 신규 구성원으로 선정됐다고 12일 밝혔다. K-휴머노이드 연합의 구성원으로는 서울대, KAIST, 연세대, 포스텍 등 국내 최고 연구기관과 삼성전자, LG 전자, SK, 포스코 등 주요 대기업이 참여하고 있다.

K-휴머노이드 연합은 2030년까지 휴머노이드 최강국가를 목표로 대한민국 로봇 기술을 선도하는 국내 주요 로봇 기업, 대학 및 연구기관 등이 참여하는 연합체다. 휴머노이드 로봇 기술 개발과 산업 생태계 조성을 목표로 한다.

나우로보틱스는 지난달부터 다양한 산업 현장에 즉시 활용 가능한 차세대 산업용 휴머노이드 로봇을 개발하고 있다. 정밀도·내구성·경량화 측면에서 획기적인 성능을 구현할 수 있는 신개념 감속장치를 휴머노이드 로봇에 적용할 예정이다. 휴머노이드 로봇 전용 고정밀 감속기에 대한 특허도 보유 중에 있다.

나우로보틱스 관계자는 "K-휴머노이드 연합에 신규 구성원으로 선정되어 대한민국 로봇 기술 발전에 힘쓰겠다"라며 "즉시 활용 가능한 휴머노이드 로봇을 만들어 글로벌 경쟁력을 갖추겠다"라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



