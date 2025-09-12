본문 바로가기
롯데리아, '맛의 해커, 리아' 팝업스토어 운영

구은모기자

입력2025.09.12 08:55

9월 12일~28일, 17일간 서교동서 진행
데이터 보관소 등 맛의 해킹 경험할 수 있는 콘셉트

롯데GRS가 운영하는 버거 프랜차이즈 브랜드 롯데리아가 오는 28일까지 서교동에서 '맛의 해커, 리아' 팝업스토어를 운영한다고 12일 밝혔다.


롯데리아, '맛의 해커, 리아' 팝업스토어 운영
'맛의 해커로부터 온 초대'를 콘셉트로 진행되는 이번 팝업스토어는 총 4곳의 스팟으로 구성됐다. 해커의 정체를 찾기 위한 다양한 미션을 수행해 굿즈를 받을 수 있으며 루프탑 공간도 마련해 인디밴드 아티스트들의 공연을 즐길 수 있다. 팝업 한정 신메뉴 버거를 맛볼 수 있는 푸드 트럭도 준비해 차별화된 브랜드 경험을 선사할 예정이다.

1층 '데이터 보관소(Tasty Data Center)'는 롯데리아 버거 재료를 조합해 코드표를 만드는 '서버룸', 롯데리아의 역대 레전드 버거를 소개하고 투표할 수 있는 투표 '테이스트 연구실' 등으로 이뤄졌다.


2층은 '해커의 노트북'으로 방어벽 해체 게임을 통한 버거 이름 맞추기, 스크린 서치 게임 등에 참여할 수 있다. 게임 참여 후 얻게 된 스탬프와 스티커는 굿즈존에서 파우치, 키링, 디폼 블록 등 롯데리아 굿즈와 교환할 수 있다. 롯데리아 디저트 캐릭터인 '떼리앙' 포토 부스와 포토존도 마련해 귀여운 사진도 남길 수 있다.


'테이스티 트럭'에서는 내부 체험 미션을 완료한 방문객을 대상으로 한정 신메뉴 '불새버거'와 '오새버거'를 제공한다. 불새버거는 불고기와 새우를, 오새버거는 새우와 오징어를 한 번에 즐길 수 있는 2 in 1 제품이다. 이 밖에 8층 야외 루프탑 '아지트'는 1·2층 체험 후 편안하게 쉴 수 있는 공간으로 그래피티로 힙한 분위기를 조성했다. 롯데리아 제품 교환권 및 할인권을 받을 수 있는 게임과 공연을 함께 즐길 수 있다.

롯데GRS 관계자는 "롯데리아를 사랑해주시는 많은 고객들과 오프라인 현장에서 직접 소통할 수 있도록 이번 팝업스토어를 준비했다"며 "행사를 통해 더 많은 고객분과 함께 할 수 있기를 기대하며 앞으로도 롯데리아만의 스토리를 담아낸 다채로운 마케팅 활동을 지속하겠다"고 전했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

