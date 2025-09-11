롯데아울렛 남악-전남자원봉사센터, 사회공헌 '맞손'

"소외계층 나눔 문화 확산"

롯데아울렛 남악점(점장 김대홍)과 전남자원봉사센터(센터장 김상길)가 나눔 실천 공헌을 위해 손을 맞잡았다.

남악점은 11일 전남 자원봉사센터 6층 회의실에서 함께 지역 사회 공헌 및 공동체 가치 확산을 위한 업무협약식을 진행했다.

이번 업무협약을 통해 양 기관은 긴밀한 협조 체계를 구축하고 상호 지원함으로써 지역사회 소외계층 나눔 문화 확산 등을 공동 기획 및 운영할 예정이다. 또 지역사회 취약계층 지원 및 자원봉사, 사회공헌 홍보 및 참여 문화 확산을 위한 캠페인 활동 진행에도 적극 협력하기로 했다.

김대홍 롯데아울렛 남악점장은 " 이번 협약을 통해 남악점은 지역 사회에 더욱 봉사하고 상생할 수 있는 다양한 활동들을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



