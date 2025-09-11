코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑

外人·기관 양매수…장중 3144.70 기록

李대통령 대주주 양도세 기준 완화 기대감



코스피가 3340대에 안착, 이틀 연속 사상 최고가를 경신하며 전인미답의 영역으로 나아갔다. 외국인과 기관 양매수가 지수를 끌어올린 것으로 풀이된다.

11일 코스피는 전날 대비 0.90% 오른 3344.20에 장을 마쳤다. 전날에 이어 이틀 연속 신고가를 경신했다. 장중 한때 3344.70까지 오르기도 했다. 오전 한때 하락 전환하면서 3311대로 내려갔으나, 이후 반등이 지속되며 폐장 시점 3340대에 안착했다.

투자 주체별로는 외국인과 기관이 각각 2546억원, 8522억원어치를 순매수하며 지수를 견인했다. 개인은 1조1147억원을 순매도했다. 지난 9일 이후 3일 연속 개인투자자들의 조(兆) 단위 순매도가 이어졌지만 외국인과 기관의 매수세가 지수를 끌어올렸다.

거의 모든 업종이 상승했다. 음식료·담배 업종의 상승 폭이 3.02%로 가장 컸다. 이어 운송장비·부품(2.03%), 통신(1.98%), 유통(1.39%), 전기·전자(1.33%), 제조(1.27%) 등 1%대 상승을 보인 업종도 다수였다. 전기·가스(-2.47%), 증권(-1.71%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 강세를 보였다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,005,000 전일대비 38,000 등락률 +3.93% 거래량 292,478 전일가 967,000 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)집 나갔던 외국인 9월엔 "바이 코리아"… 하이닉스 1.6조 '풀매수'코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감 전 종목 시세 보기 close 의 상승 폭이 3.6%로 가장 컸다. 이어 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 350,000 전일대비 9,500 등락률 +2.79% 거래량 380,778 전일가 340,500 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세 전 종목 시세 보기 close (2.3%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 517,000 전일대비 13,000 등락률 +2.58% 거래량 187,621 전일가 504,000 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 HD현대중공업, '세계 최초' 암모니아 추진선 신기술 인증HD현대, 조선업계 최초 '父子 명장' 탄생…HD현대삼호 창사 후 첫 명장도 배출코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세 전 종목 시세 보기 close (1.5%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 172,000 전일대비 2,300 등락률 +1.36% 거래량 413,136 전일가 169,700 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 셀트리온, 고용노동부 '2025 대한민국 일자리 으뜸기업' 선정셀트리온, EADV 2025 참가…신규 파이프라인 경쟁력 조명업계 최저 연 4%대 금리로 추가 투자금, 신용미수대환 당일 OK! 전 종목 시세 보기 close (0.9%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 307,000 전일대비 3,000 등락률 +0.99% 거래량 4,873,233 전일가 304,000 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [특징주]SK하이닉스, 8일 연속 상승…31만원 돌파높아진 美 금리 인하 가능성에 바이오·헬스케어 ‘꿈틀’코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보) 전 종목 시세 보기 close (0.6%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 223,000 전일대비 2,500 등락률 +1.13% 거래량 568,876 전일가 220,500 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감한화·유진 등 13개 대기업집단 총수 일가에 '주식 보상' 약정 코스피, 3300선 돌파…직전 연고점 경신 전 종목 시세 보기 close (0.6%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,400 전일대비 800 등락률 +1.10% 거래량 20,771,176 전일가 72,600 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 높아진 美 금리 인하 가능성에 바이오·헬스케어 ‘꿈틀’집 나갔던 외국인 9월엔 "바이 코리아"… 하이닉스 1.6조 '풀매수'코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감 전 종목 시세 보기 close (0.5%) 등의 순서였다. KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 117,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,307,952 전일가 117,600 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)이찬진 금감원장 "탄소감축 입증분야 금융지원"코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.5%)만 하락했다.

코스닥은 전날 대비 0.21% 오른 834.76으로 거래를 마쳤다. 코스피 대비 상대적으로 약한 모습을 보였다. 오전 836선까지 올랐지만 다시 하락 전환했고, 이후 반등과 하락을 반복하다 장 막판 834선을 지켜냈다.

코스닥 시장에서는 개인과 기관이 각각 759억원, 169억원어치를 순매수했다. 외국인은 753억원을 순매도했다.

역시 상승한 업종이 다수였다. 운송장비·부품(2.17%), 비금속(1.71%), 금속(1.46%), 건설(1.42%) 등의 상승 폭이 상대적으로 컸다. 섬유·의류(-1.62%), 일반서비스(-0.99%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목 대부분 올랐다. 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 311,000 전일대비 16,000 등락률 +5.42% 거래량 457,361 전일가 295,000 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감부족한 투자금을 연 4%대 최저금리로 최대 4배까지! 신용미수대환도 가능 전 종목 시세 보기 close 은 무려 6.1% 상승했다. 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 105,400 전일대비 2,500 등락률 +2.43% 거래량 1,161,032 전일가 102,900 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세 전 종목 시세 보기 close (2.1%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 653,000 전일대비 12,000 등락률 +1.87% 거래량 153,215 전일가 641,000 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [특징주]파마리서치, 'K주사' 맞으러 강남으로…외신도 주목한 스킨 부스터코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감 전 종목 시세 보기 close (1.7%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 154,100 전일대비 2,500 등락률 +1.65% 거래량 582,701 전일가 151,600 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세 전 종목 시세 보기 close (1.3%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,150 전일대비 500 등락률 +1.29% 거래량 498,846 전일가 38,650 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감부족한 투자금을 연 4%대 최저금리로 최대 4배까지! 신용미수대환도 가능 전 종목 시세 보기 close (1.2%) 등 1% 이상 오른 종목도 다수였다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 473,000 전일대비 13,000 등락률 -2.67% 거래량 440,534 전일가 486,000 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-2.4%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 213,000 전일대비 500 등락률 -0.23% 거래량 150,003 전일가 213,500 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-1.6%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 48,600 전일대비 600 등락률 -1.22% 거래량 781,656 전일가 49,200 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (-0.8%) 등은 떨어졌다.

이날 코스피 상승세는 정부의 주식 양도세 대주주 기준 완화 기대감이 반영된 것으로 보인다. 이재명 대통령은 이날 열린 취임 100일 기자회견에서 주식 양도세 대주주 기준을 정부가 기존에 예고한 대로 50억원에서 10억원으로 강화할지와 관련해 "주식시장 활성화가 그로 인해 방해를 받을 정도면 굳이 고집할 필요는 없다"며 현행대로 50억원으로 유지할 것임을 시사했다.

코스피 지수가 전 거래일 보다 22.07포인트 오른 3336.60으로 장을 시작하며 이틀 연속 사상최고치를 경신한 11일 서울 여의도 한국거래소 전광판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 2025.9.11 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>