본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경제

사이퀀텀, 10억달러 투자 유치…양자컴 스타트업 사상 최대 규모

이승형기자

입력2025.09.11 13:38

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

블랙록·테마섹 주도…엔비디아도 참여

양자컴퓨터 개발 스타트업 사이퀀텀이 10억달러의 투자금 조달에 성공했다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 10일(현지시간) 보도했다.


사이퀀텀, 10억달러 투자 유치…양자컴 스타트업 사상 최대 규모
AD
원본보기 아이콘

사이퀀텀은 이번에 확보한 자금이 2028년까지 100만개의 큐비트를 탑재한 양자컴퓨터를 만드는 데 쓰일 것이라고 밝혔다. 이는 현재 최첨단의 양자컴퓨터가 수백개의 큐비트를 가진 것과 비교해 비약적으로 늘어난 규모다.

큐비트는 양자역학의 중첩과 얽힘 같은 성질을 활용해 연산을 수행하는 양자컴퓨터의 기본 단위다. 사이퀀텀의 최고과학책임자(CSO) 피터 섀드볼트는 사이퀀텀이 개발 중인 양자컴퓨터가 상업적으로 가치를 지닌 난해한 문제를 풀 수 있을 것이라고 말했다.


이번 투자 유치로 사이퀀텀의 기업가치는 70억달러로 상승하게 됐다. FT는 이번에 유치한 투자금이 양자컴퓨터 스타트업이 조달한 것으로는 사상 최대 규모라며, 이는 투자자들의 관심이 커지고 있음을 보여준다고 설명했다.


이번 투자금 조달은 사모펀드 블랙록과 싱가포르의 국부펀드 테마섹 등이 주도했고, 엔비디아의 벤처캐피털 부문도 참여했다. 사이퀀텀의 개발 일정이 실현된다면 이 회사가 양자컴퓨터 분야의 선두주자로 평가되는 구글과 IBM을 추월할 수도 있다고 FT는 평가했다.

양자컴퓨터는 기존 슈퍼컴퓨터로는 사실상 풀기 어려운 특정 연산 문제를 해결할 수 있는 차세대 기술로 주목받고 있다. 본격적으로 활용된다면 신물질 탐색이나 신약 개발 등에서 새로운 돌파구를 마련할 것으로 기대된다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

李대통령 '양도세 기준 10억' 철회 시사에…전문가들 "잘한 결정" 李대통령 '양도세 기준 10억' 철회 시사에…전문가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

청첩장 대신 알림장…결혼식 비용 부담에 '노웨딩'

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

이달 10일까지 수출 3.8%↑…대미 수출은 8.2% 줄어

새로운 이슈 보기