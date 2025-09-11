본문 바로가기
BNK부산은행-주택도시보증공사, 임대리츠 하도급대금 상생결제 협약 체결

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.11 11:56

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 지난 10일 문현동 본점에서 주택도시보증공사와 '임대리츠 사업 하도급대금 상생결제 환경 조성'을 위한 업무협약을 체결했다.


이 협약은 임대리츠 사업에 참여하는 하도급 업체들의 안정적인 대금 결제 환경을 마련하기 위해 추진됐다.

두 기관은 ▲상생결제시스템 구축 ▲상생결제 활용 지원을 통해 지역 건설사의 현금 유동성 확보와 지급 안정성 강화를 적극 지원할 계획이다.


'상생결제제도'는 거래기업이 결제일에 현금 지급을 보장받고 구매기업의 신용도에 따라 금융비용이 적용되어 결제대금을 조기 현금화할 수 있도록 돕는 전자적 대금결제 시스템이다.


부산은행 강석래 기업고객그룹장은 "앞으로도 하청·협력업체가 안심하고 거래할 수 있도록 안전한 대금 결제 환경을 마련하고, 지역 산업 생태계의 지속가능한 성장을 뒷받침하겠다"고 말했다.

BNK부산은행이 주택도시보증공사와 임대리츠 하도급대금 상생결제 협약 을 체결하고 있다. BNK부산은행 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

