[속보]대법 ‘北 간첩 혐의’ 충북동지회 연락책, 징역 5년 실형 확정

간첩 활동을 벌인 혐의로 기소된 이른바 '충북동지회' 연락책 박모씨가 대법원에서 징역 5년을 확정받았다. 2심과 같은 결론이다.





