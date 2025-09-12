본문 바로가기
미국 금리 인하 기대감에 바이오·헬스케어 랠리 시동

입력2025.09.12 09:27

미국 금리 인하 가능성이 높아지면서 바이오·헬스케어 업종이 대표적인 수혜주로 주목받고 있다. 자금 조달 부담이 큰 산업 특성상 저금리는 곧 기업 가치 개선으로 이어질 수 있어 투자심리가 회복되는 모습이다.


국내 주요 헬스케어 지수와 관련 ETF들도 이달 들어 4~7% 상승하며 증시 내 강세를 보이고 있다. 정부 주도의 육성 정책과 규제 완화 기대, 의약품 관세 이슈 완화 전망까지 맞물리면서 업종 전반의 성장 모멘텀이 강화되고 있다는 평가다.

