본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

자살예방 인식 개선 위한 '같이 살자, 같생 서포터즈 박람회' 개최

조인경기자

입력2025.09.11 11:00

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

복지부-생명존중희망재단, 자살예방 상담전화 109 등 홍보

보건복지부와 한국생명존중희망재단이 '자살예방주간(9월10~16일)'을 맞아 11일 서울 용산역에서 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 '2025 같이 살자, 같생 서포터즈 박람회'를 개최한다.


자살예방 인식 개선 위한 '같이 살자, 같생 서포터즈 박람회' 개최
AD
원본보기 아이콘

'같생'은 신조어 '갓생(부지런하고 모범이 되는 삶)'을 변형해 '같이 살자'는 의미를 담고 있으며, '같이 살자, 같생 서포터즈'는 청년들이 직접 청년 자살을 예방하고 생명존중문화를 조성하고자 2022년 출범했다.

올해 같생 서포터즈 제4기는 대학생과 대학원생으로 구성됐으며 16개팀 66명이 선발돼 지난 5월부터 매월 자살예방 인식개선을 위한 콘텐츠를 직접 제작해 SNS를 통해 확산하고 있다.


박람회에서는 서포터즈들이 직접 총 5개 부스를 설치해 일반 시민들을 대상으로 자살 문제의 심각성을 알리고, 자살예방 상담전화 109와 사회관계망서비스(SNS) 상담 창구 마들랜, 생명지킴이 등 자살예방 정책을 쉽게 이해할 수 있도록 이벤트, 게임을 활용해 재미있게 홍보한다.


정부는 이같은 자살예방 인식개선 사업 홍보 예산을 올해 13억원에서 내년엔 24억원으로 늘리는 등 자살예방을 위한 전사회적 인식 개선을 최우선 과제로 삼겠다는 방침이다. 특히 TV와 라디오, 지하철, 엘리베이터 스크린 및 SNS 등 다양한 온·오프라인 채널을 통해 '자살은 극복할 수 있다'는 메시지를 전달하고 생명존중 문화가 사회 전반에 확산할 수 있도록 힘써 나갈 계획이다.

정윤순 복지부 보건의료정책실장은 "청년의 입장에서 우리나라 자살 문제를 함께 고민하며 기획한 이번 박람회는 청년뿐 아니라 전 국민의 공감을 더할 수 있을 것"이라며 "정부도 작은 관심과 실천으로 모두가 모두를 지키는 사회를 만들고, 생명 보호가 일상이 될 수 있도록 사회적 연결망을 구축하겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난 '2000원' 꿀템 "다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

이달 10일까지 수출 3.8%↑…대미 수출은 8.2% 줄어

새로운 이슈 보기