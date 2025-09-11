본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

부여군, 재난안전 '3관왕'…2년 연속 우수기관 선정

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.11 08:57

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역안전지수·재난관리평가·안전한국훈련 모두 우수 성적…체계적 대응력 입증

부여군, 재난안전 '3관왕'…2년 연속 우수기관 선정
AD
원본보기 아이콘

충남 부여군이 행정안전부 주관 '2025년 재난대응 안전한국훈련'에서 2년 연속 우수기관으로 선정되며, 재난안전 분야 3관왕의 성과를 거뒀다.


군의 체계적 재난대응 시스템과 긴밀한 협력체계가 전국적인 모범으로 자리매김하고 있다는 평가다.

11일 군에 따르면 군은 지난 5월 27일 군·관계기관·단체 등 15개 기관에서 130여 명이 참여한 가운데 '재난대응 안전한국훈련'을 진행했다.


이 훈련은 실제 재난 상황을 가정해 신속하고 유기적인 대응 체계를 점검하고, 기관 간 협력과 현장 대응 능력을 강화하는 데 초점을 맞췄다.


그 결과 군은 행정안전부 주관 재난안전 평가 3개 부문에서 모두 우수 성적을 기록했다. ▲지역안전지수 충남도 2위 ▲재난관리평가 우수 등급 ▲재난대응 안전한국훈련 우수 등급을 달성해 '재난안전 3관왕'이라는 성과를 이뤘다.

박정현 군수는 "2년 연속 안전한국훈련 우수기관에 선정된 것은 부여군의 체계적인 재난 대응 시스템과 관계기관 간 협력의 결실"이라며 "군민의 생명과 안전을 최우선으로 두고 실효성 있는 훈련과 예방 중심의 재난관리 정책을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

李 대통령 '서민 대출 15.9% 잔인' 발언…이준석·한동훈 "포퓰리즘, 신용 근간 무너져"

'尹 파면' 문형배 "대법관 늘리자며 4심제는 모순…사법개혁도 신중해야"

'트럼프 지지' 보수활동가연설 중 암살…트럼프 "애도"

SK하이닉스, '세계 최초' 고성능 모바일 낸드 솔루션 공급

새로운 이슈 보기