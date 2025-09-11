[뉴욕증시]S&P500·나스닥 사상 최고치…다우는 0.48%↓

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 10일(현지시간) 혼조세를 보였다. 애플 주가가 내린 탓에 다우지수는 하락세를 보였지만 S&P500지수와 나스닥지수는 사상 최고치를 경신했다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 220.42포인트(0.48%) 하락한 4만5490.92에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 19.43포인트(0.3%) 상승한 6532.04에 거래를 마치며 최고치를 경신했다. 기술주 중심의 나스닥지수는 6.572포인트(0.03%) 뛴 2만1886.06에 장을 마감하며 최고치를 기록했다.

이날 발표된 8월 미 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 밑돌며 인플레이션 우려가 한풀 꺾였다. 미국 노동통계국에 따르면 8월 PPI는 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.1% 하락했다. 다우존스가 집계한 전문가 전망 0.3% 상승을 크게 밑돌았다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI도 0.1% 떨어지며 전망치(0.3% 상승)를 밑돌았다. PPI는 전년 동기 대비 2.6%, 근원 PPI는 2.8% 각각 올라 모두 전망치를 하회했다.

데이비드 러셀 트레이드스테이션 전략가는 "최악의 인플레이션 시나리오는 실현되지 않고 있다"며 "전년 대비 물가 상승률이 3% 아래로 내려간 것은 비둘기파들에게 반가운 소식"이라고 말했다. 이어 최근 고용 지표가 부진했던 만큼 금리 인하 기대가 강화되고 있지만 인하 속도와 강도는 내일 발표될 8월 소비자물가지수(CPI)에 달려 있다고 덧붙였다.

스티븐 브라운 캐피털 이코노믹스 애널리스트는 8월 PPI 약세가 과장돼 보인다면서도 큰 흐름에서 보면 관세 효과가 매우 느리게 반영되고 있다고 짚었다.

PPI와 더불어 앞서 발표한 미국의 고용 지표가 약세를 보이는 가운데 미 연방준비제도(Fed)가 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 인하할 것이란 전망에 무게가 실리고 있다. 시장은 11일 발표하는 8월 CPI를 주시하고 있다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 이날 연방기금금리 선물시장은 Fed가 현재 연 4.25~4.5%인 금리를 9월에 0.25%포인트 인하할 가능성을 92.1% 반영했다. 0.5% 인하 가능성은 7.9%로 반영했다.

샘 스토벌 CFRA리서치 수석투자전략가는 "PPI가 예상보다 하락했고 고용 지표도 예상보다 훨씬 부진한 모습을 보이는 상황에서 Fed가 금리를 50bp(1bp=0.01%포인트) 인하할 이유가 될 수 있다"며 "도널드 트럼프 미 대통령이 제롬 파월 Fed 의장을 두고 말한 것처럼 Fed가 지나치게 느리게 움직이지 않고 최소한 전반적인 약세 흐름을 따라가거나 앞서나가려 할 것"이라고 말했다. 이어 "이러한 조치는 연말까지 시장에 불이 붙을 수 있다"고 덧붙였다.

종목별로는 인공지능(AI) 관련주들이 가장 큰 상승세를 보였다. 소프트웨어 기업 오라클은 클라우드 수요·계약이 급증하고 있다고 발표하며 이날 주가가 35.95% 상승 마감했다. 월스트리트저널(WSJ)은 오라클이 오픈AI와도 3000억달러 규모의 컴퓨팅 파워 공급 계약을 맺었다고 보도했다.

엔비디아는 3.85%, 브로드컴은 9.77%, 어드밴스드마이크로디바이시스(AMD)는 2.39% 상승했다.

반면 애플은 전날 아이폰 17을 공개했지만 AI 서비스에 대한 실망감이 부각되며 3.23% 하락했다.

국채 금리는 혼조세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전일 대비 3bp 하락한 4.044%, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일보다 0.2bp 오른 3.544%를 기록 중이다.

이스라엘이 가자지구 전쟁 휴전 중재국인 카타르를 공습하고, 폴란드가 영내에서 러시아 국적 드론을 격추한 사건으로 지정학적 불안감에 국제유가가 상승했다. 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI)는 전일보다 1.04달러(1.66%) 급등한 배럴당 63.67달러에 거래를 마쳤다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



