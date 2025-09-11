안동 전통주, 세계 향기로 퍼지다

전통문화와 수출 전략이 만나는 글로벌 박람회

경북 안동시와 한국 정신문화재단은 관광거점 도시 육성사업의 일환으로 오는 12일부터 14일까지 월영교 일원에서 '2025 안동 전통주 박람회'를 개최한다.

이번 행사에는 농암종택, 학봉종택, 노송정 등 경북 11개 종가의 가양주와 함께 안동소주, 옹천막걸리, 안동 맥주 등 총 27개 기업이 참여해 전통주의 깊은 매력을 선보인다.

◆ 해외 시장 공략 본격화

개막일에는 뉴질랜드와 베트남 등 해외 바이어가 참석해 전통주 수출 확대를 위한 업무협약(MOU)이 체결된다. 특히 뉴질랜드 주류 독점 유통업체 핸콕서(Hancocks)가 현장에서 안동 주류 기업들과 협의를 진행하며 글로벌 판로 개척에 속도를 낼 전망이다.

지난해 명인안동소주가 베트남 수출을 시작한 데 이어, 이번 협약은 안동 전통주가 아시아를 넘어 오세아니아까지 시장을 확장하는 교두보가 될 것으로 기대된다.

◆ 문화유산과 체험경제 결합

이번 박람회는 단순 전시가 아닌 문화·관광 융합형 박람회로 기획됐다. 종가별 술은 국화, 솔잎, 참외 등 지역 자원으로 빚어져 안동 고유의 접빈(接賓)과 의례 문화를 엿볼 수 있다.

또 현장에서는 전통주를 구매해 핑거푸드와 함께 즐길 수 있는 전통주 PUB '달빛주담'이 운영되며, 전통주 칵테일 경연대회 수상작도 판매된다. 젊은 세대와 외국인 관광객에게 새로운 미식 경험을 제공해 '체험경제'의 가치를 높이고 있다.

◆ 지역 경제·관광에 미치는 효과

안동 전통주 산업은 농업·관광·문화가 결합한 고부가가치 산업으로 평가된다. 전통주 판매와 관광 소비가 맞물리면서 지역 숙박·음식·교통 등 연관 산업에 수십억 원대 경제 파급 효과가 예상된다.

또한 해외 바이어와의 협력 확대는 안동 주류 기업의 매출 증대뿐 아니라, '안동=전통주 도시'라는 브랜드 이미지를 글로벌 시장에 각인시킬 기회가 된다.

안동시 관계자는 "이번 박람회는 귀한 손님을 대접하는 환대 정신과 전통문화를 결합해 지역 경쟁력을 높이는 자리"라며 "수출 기반 구축과 관광 활성화를 동시에 끌어내는 시발점이 될 것"이라고 강조했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>